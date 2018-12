La livre britannique creusait ses pertes lundi, lâchant plus de 1,5% face au dollar, après que la Première ministre Theresa May a confirmé le report du vote du Parlement sur l'accord sur le Brexit, initialement prévu mardi.

Vers 16h05 GMT (17h05 HB), la livre britannique s'échangeait pour 1,2507 dollar, son plus bas niveau depuis avril 2017, contre 1,2726 dollar vendredi à 22h GMT. L'euro, de son côté, pointait à 90,87 pence pour un euro, son plus haut niveau depuis fin août, contre 89,44 pence vendredi soir.

"Une chose est sûre, l'incertitude augmente et nous nous attendons à davantage de volatilité de la livre et des actifs britanniques", avait souligné plus tôt Neil Wilson, analyste chez Markets.com, tandis que les médias britanniques avaient déjà annoncé le futur report de vote, très largement donné perdant.

Pour défendre sa décision, la Première ministre britannique Theresa May a annoncé qu'elle allait "discuter" avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles des "préoccupations" du parlement britannique sur l'accord de Brexit.

Mais plus tôt dans la journée, la Commission européenne a averti que les 27 membres de l'Union européenne n'avaient pas l'intention de renégocier l'accord trouvé avec Londres.

Depuis plusieurs semaines, la livre a renoué avec des niveaux de volatilité plus vus depuis les semaines qui avaient suivi le vote sur le Brexit, en juin 2016. La probabilité d'une sortie sans accord, scénario le plus redouté par les milieux économiques britanniques, pèse particulièrement sur la devise.