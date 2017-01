Soixante professeurs d’université de plus de quinze pays d’Europe ont remis mercredi aux institutions européennes la déclaration "Trading together" ("Commercer ensemble") pour défendre la méthode de la politique commerciale de l’Union. Le Pr Pierre d’Argent, titulaire de la chaire de droit international à l’Université catholique de Louvain, explique la démarche de "Trading together" - dont il est un des signataires et initiateurs.

Est-ce une réponse à la Déclaration de Namur présentée en décembre par Paul Magnette, réclamant une réforme de la politique commerciale de l’Union européenne ?

Ce qui a déclenché cette initiative, ce sont les complications nées autour du Ceta (l’accord économique et commercial global conclu entre l’UE et le Canada). Il y a des incompréhensions et des mauvaises compréhensions quant à la manière dont les choses se passent effectivement, selon les procédures européennes fixées dans les traités. Il faut arrêter de faire croire qu’on nous cache des choses et qu’il n’y a pas de contrôle démocratique sur la politique commerciale européenne. La Déclaration de Namur annonce un programme sur le fond que nous n’abordons pas. Ce que "Trading together" veut mettre en avant est que si les procédures européennes sont bien suivies, elles assurent une participation démocratique suffisante. Ce qui nous a effrayés dans la Déclaration de Namur, c’est la volonté de détricoter des compétences exclusives conférées à l’Union par les traités.