Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a indiqué samedi que la Grèce avait levé les doutes sur sa détermination à engager des réformes pour réduire sa dette, ouvrant la voie à un allègement de la dette.

"Heureux de pouvoir dire que nous ouvrons la voie à la mise en oeuvre des mesures de court terme du MES destinées à alléger la dette (grecque)", écrit M. Dijsselbloem dans un tweet, dans une référence au plan de sauvegarde de la zone euro, le Mécanisme européen de stabilité.

"J'ai reçu une lettre dans laquelle mon collègue grec confirme son engagement aux précédents accords", ajoute M. Dijsselbloem président du groupe qui réunit les 19 ministres de la zone euro et ministre néerlandais des Finances.

Les responsables de la zone euro décideront officiellement, lors d'une réunion en janvier, si ils appliqueront le léger toilettage accordé début décembre, des mesures dites "de court terme", car elles pouvaient être prises rapidement, a indiqué à l'AFP une source de la zone euro. L'Allemagne pourrait s'y opposer.

La zone euro avait suspendu, le 14 décembre 2016, à la demande de l'Allemagne, les mesures d'allègement de la dette grecque qui avaient été accordées à Athènes le 5 décembre en échange de réformes.

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, avait en effet annoncé de nouvelles mesures sociales, sur les petites retraites et la hausse de la TVA.

Les annonces sociales de M. Tsipras étaient intervenues au moment où les discussions s'enlisaient entre Athènes et ses créanciers sur le maintien du pays sous perfusion financière et des mesures d'allègement de la dette, du fait de divergences entre la zone euro, emmenée par Berlin, et le FMI.

Ces mesures sont une aide forfaitaire aux retraites inférieures à 850 euros et un report de la hausse de la TVA sur les îles de l'Égée où s'entassent des milliers de réfugiés.