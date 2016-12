Le Bel 20 a terminé l'année plus bas qu'il ne l'avait commencée, pour la première fois depuis 2011. Malgré une dernière séance de 2016 tout juste dans le vert (+0,15%), l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles a clôturé vendredi à 3.606,36 points, ce qui représente une baisse d'un peu plus de 2,5% par rapport à la fin 2015. Le Bel 20 restait sur quatre années de belles progressions: 12,63% en 2015, 12,36% en 2014, 18,09% en 2013 et 18,83% en 2012. En 2011, l'indice avait par contre reculé de près de 20% (-19,2%).

Notre indice-phare fait quelque peu figure de cancre de la classe européenne. A Londres, le "Footsie" (FTSE 100) a terminé l'année sur un record absolu et affiche une croissance annuelle de 14%. Le Dax des 30 valeurs vedettes allemandes, à Franfort (+6,87), et le Cac 40, à Paris (+4,85%), terminent l'année sur des performances honorables.

Parmi les composantes de l'indice bruxellois, Umicore et Bekaert ressortent comme les grandes gagnantes. Viennent ensuite le gestionnaire du réseau haute tension Elia et le groupe chimique Solvay.

Parmi les grands perdants du cru 2016 du Bel 20, figurent UCB et Engie. AB InBev, qui a avalé son concurrent SABMiller, Ontex et Ageas ont également connu un exercice boursier difficile.

Loin des pauvres performances belgo-belges, Wall Street a affiché une forme olympique ces dernières semaines, profitant d'un "effet Trump" pour enchaîner les records. Avant la clôture vendredi, le Dow Jones affichait une progression annuelle de 13,6%, le Nasdaq des valeurs technologiques de 7,7% et le S&P 500, plus représentatif de l'économie américaine, de plus de 8,7%.