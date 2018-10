Le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) n'est pas du tout en accord avec la réprimande européenne sur le budget belge qui vient de tomber, a-t-il laissé entendre jeudi matin sur la VRT Radio.

L'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France vont, certes, recevoir un courrier similaire de la Commission, qui recale leurs différents budgets, mais "cette comparaison est ridicule", estime-t-il. Le ministre assure qu'il discutera encore intensément avec les autorités européennes de cette décision.

Le gouvernement Michel recevra prochainement une lettre de la Commission lui expliquant pourquoi son budget 2019 est recalé, a appris De Tijd auprès de sources européennes. La Belgique rejoint de la sorte l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France - également surnommé le Club Med car ces pays sont connus pour avoir des problèmes budgétaires- au club des réprimandés.

"Cette comparaison est ridicule", estime toutefois le ministre des Finances. "Ce sont des pays qui flirtent avec la norme des 3% en termes de déficit budgétaire ou qui la dépassent même parfois. De plus, ils se trouvent tous dans une tendance haussière de leur dette publique, alors que chez nous elle est en baisse", explique Johan Van Overtveldt. "La Commission met tous ces pays dans un même sac alors que tous ne devraient pas s'y trouver, et certainement pas la Belgique."

Tant que le budget n'est pas en équilibre, la Belgique est tenue d'assainir celui-ci de 0,6% chaque année. Pourtant, l'effort belge pour 2019 n'est que de 0,2% et n'est donc pas suffisant.

"Mais, en 2017, nous avons fait bien plus que ce qui était demandé", répond le ministre. "En outre, la Commission a appelé elle-même à la flexibilité: si des réformes structurelles sont entreprises, comme le taxshift chez nous par exemple, et qu'il y a suffisamment d'investissements, un écart (budgétaire) est possible."

Johan Van Overtveldt souhaite donc encore discuter intensément dans les semaines à venir avec la Commission européenne de cette décision, dont la version finale tombera fin novembre.