L’Eurogroupe se penche sur le cas de la Grèce, ce lundi. Les relations se tendent entre Athènes et ses créanciers, mais aussi entre les Européens et le FMI. Echéances électorales obligent, il reste peu de temps pour trouver une solution.

Le problème grec colle aux doigts de la zone euro comme le sparadrap du Capitaine Haddock. Après les deux plans d’aide financière, de 2010 et 2011, de respectivement 110 et 240 milliards d’euros, et l’effacement de la moitié de la dette privée du pays, en 2012, la position financière de la Grèce reste extrêmement précaire, avec une dette publique qui culmine à 180 % de son PIB. Et si les prévisions budgétaires autorisent quelque espoir, l’économie reste anémique, la situation sociale alarmante.

Les ministres des Finances de la zone euro se retrouvent ce lundi à Bruxelles, pour tenter de dégager un "pré-accord" sur le deuxième examen du mémorandum du troisième plan d’aide de 86 milliards d’euros.

Mais la Grèce et ses créanciers publics - l’Union européenne et le Fonds monétaire international - sont en désaccord sur les efforts à fournir pour autoriser le versement d’une nouvelle tranche d’un plan d’aide. Il y a également de la friture sur la ligne entre le FMI et les Européens, même si certains insistent pour que le Fonds participe financièrement au plan.

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras avance de son côté que la Grèce a fait sa part et qu’il est irréaliste de lui demander d’en faire plus.

Pendant ce temps-là, l’heure tourne. L’Europe va entrer dans une course électorale passant par les Pays-Bas, la France, et last but not least, l’Allemagne, ce qui va crisper les positions pour un long moment.

Or, faute d’accord sur le versement de l’aide, la Grèce risque de ne pouvoir rembourser ses échéances de remboursement, en juillet prochain. Alors que la zone euro est toujours convalescente, personne n’a envie de revivre le scénario de l’été 2015, où le mot Grexit était sur toutes les lèvres.





Wolfgang Schäuble

L’influent ministre allemand des Finances ne dévie pas d’un pouce de l’intransigeante attitude qu’il a adopté envers la Grèce depuis 2010. Il maintient la pression pour qu’Athènes suive à la lettre les objectifs fixés par ses créanciers, et refuse d’ouvrir le débat sur la dette grecque. Wolfgang Schäuble fait aussi de la participation du FMI au troisième plan d’aide une condition sine qua non à la poursuite de celui-ci. Alors que l’Allemagne se rendra aux urnes en septembre, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il assouplisse ses positions. A Athènes, l’impression qui prévaut est que l’objectif final de M. Schäuble, qui a toujours plaidé pour une zone euro limitée, est le Grexit. Même en Allemagne, sa fermeté divise son camp chrétien-démocrate.





Jeroen Dijsselbloem

Président de l’Eurogroupe, le ministre néerlandais des Finances, est sous pression. Il doit œuvrer à l’élaboration d’un compromis. Mais en même temps, le travailliste veut donner une image de fermeté, alors que les Pays-Bas - des "durs" de la zone euro - sont en campagne électorale. Le Parlement néerlandais, qui doit approuver le versement d’une nouvelle tranche d’aide, sera en affaires courantes le 23 février.





Pierre Moscovici

Le commissaire européen aux Affaires économiques tient le rôle de l’"honest broker". Lors de sa récente visite à Athènes, le Français a appelé toutes les parties (la Grèce, donc, mais également ses créanciers) à "fournir des efforts supplémentaires" pour trouver un accord sur le second examen des mesures prises par la Grèce dans le cadre du troisième plan d’aide. La Commission met en balance les chiffres encourageants de l’économie grecque : selon ses prévisions économiques, la croissance grecque sera de 2,7 % du PIB en 2017 et 3,1 % en 2018.





Le Fonds monétaire international

Participera ? Participera pas ? Après avoir pris part au plan d’aide financière à la Grèce de 2010 et 2011, le FMI renâcle à s’engager financièrement dans le troisième plan. L’institution de Washington a estimé dans un récent rapport que le niveau de la dette grecque (actuellement 180 % du PIB) est "totalement intenable". Or, ses statuts lui interdisent de s’engager pour aider un pays dont la dette est insoutenable. Il est d’autant moins enclin à le faire que ses membres non européens, dont les Etats-Unis et les pays émergents, ont perdu patience face à l’enlisement du problème grec. Le FMI estime par ailleurs que l’objectif budgétaire initialement fixé à la Grèce par les Européens est irréaliste : un surplus budgétaire de 3,5 % du PIB à long terme. Sauf, précise sa directrice générale Christine Lagarde, à adopter de nouvelles mesures de réformes et à légiférer préventivement sur des mesures de coupes budgétaires "automatiques" si l’objectif n’est pas tenu. Imbuvable, pour la Grèce.