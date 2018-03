"Depuis 10 ans, l’Union européenne perd chaque année 140 milliards d’euros à cause d’un déficit structurel bilatéral avec la Chine. Pékin utilise son excédent commercial pour rendre son économie plus compétitive, accroître son influence à l’étranger, renforcer sa puissance militaire. Et elle n’a pas l’intention de changer de voie. L’Europe, qui essaie depuis 20 ans par la négociation de rééquilibrer ses échanges commerciaux avec la Chine, n’a obtenu ni résultats ni progrès."

Le constat posé par Jonathan Holslag est sans appel : la Chine conquiert le monde avec ses produits pendant que l’Europe non seulement laisse faire mais aggrave le problème en ouvrant grand ses portes aux investisseurs chinois (la Chine est le deuxième partenaire commercial de l’UE). Comment la Chine s’y prend-elle ? Réponse avec quelques éléments clés de la stratégie économique chinoise, tirés de l’étude de Jonathan Holslag.

1 - Contrôler les transports et les points de chute

2 - Miser sur l’innovation et pas que grâce à ses chercheurs

=> Le cas Huwaei: De la PME au géant mondial

=> Selon l’expert, l’Union européenne a des armes pour se défendre

