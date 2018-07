La mise aux enchères de fréquences au printemps 2019 relance le scénario d’un 4e opérateur mobile en Belgique. Le ministre des Télécoms en est un chaud partisan. Le secteur le redoute. Le dossier se retrouve sur la table du conclave budgétaire.

Les consommateurs belges ont droit à des prix plus bas !”. C’est Alexander De Croo, ministre des Télécoms, qui parle. Le libéral flamand n’en démord pas : les prix des services télécoms – mobiles et fixes – demeurent trop élevés en Belgique en comparaison avec nos principaux voisins. Et peu importe s’il se met à dos Dominique Leroy (Proximus), John Porter (Telenet/Base) et Michael Trabbia (Orange Belgium), lesquels ont fort peu apprécié la “sortie” de leur ministre de tutelle, en juin, en faveur de l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile en Belgique. “C’est maintenant ou jamais”, tranche Alexander De Croo.

Depuis un mois, on assiste à une bataille d’arguments entre les différents acteurs du secteur. Une bataille qui a même pris une tournure politique et budgétaire.

Notre dossier propose de faire le point sur l'arrivée potentielle de ce quatrième opérateur.