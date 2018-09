En 2014, Monsieur Énergie, un courtier en énergie, voyait le jour avec pour objectif d’offrir au public le meilleur prix en gaz, électricité et mazout. A l’approche de l’hiver, l’opération « Achat groupé Gaz – Electricité - Mazout » va encore plus loin…

Avec l’émergence du web, la stratégie de l’achat groupé s’est fortement déployée. Mais le consommateur en sort-il forcément gagnant ? Indubitablement, la réponse est « oui » !

En effet, négocier ensemble pour payer moins cher est une stratégie gagnante, qu’il s’agisse de décrocher des offres tarifaires plus avantageuses et/ou des services associés.

Déjà présent chez les consommateurs chinois depuis de nombreuses années sous le nom de « Tuangou », l’achat groupé a vu naître ses premières initiatives en Occident au début des années 2000, grâce à l’essor d’Internet.

Pourquoi négocier l’énergie ?

Tout simplement parce qu’il s’agit de l’un des domaines où les gens sont le moins bien informés. Un domaine où ils paient le plus cher sans raison objective. En effet, il n’existe pas d’électricité ou de gaz plus qualitatif que d’autres puisque ces énergies proviennent des mêmes réseaux. Par contre, les prix pratiqués par les fournisseurs sont forts différents.

Cette différence de prix est due à la libéralisation du marché de l’énergie, qui a eu lieu en 2007. Effet pervers : cette entrée en concurrence des fournisseurs a impliqué des prix différents des uns et des autres pour attirer les clients.

De plus, l’opacité du marché (une vingtaine de fournisseurs différents et une centaine d’offres) a bien souvent découragé les particuliers et professionnels. De ce fait, ils sont restés chez leur fournisseur, payant par la même occasion beaucoup plus cher qu’ils ne le devaient. Pourtant, depuis 2007, la législation belge permet aussi à tout consommateur de changer de fournisseur sans payer la moindre indemnité de rupture. De quoi en profiter…

Jusqu’à 300 € d’économies par mois !

Selon les prévisions du CEO de Monsieur Énergie, Derek Ralet, les ménages peuvent espérer atteindre des économies allant jusqu’à 300 €/an en participant à un achat groupé. Mais pour obtenir les meilleures conditions, il s’agit de réunir un maximum de consommateurs. La pression sera alors d’autant plus forte. Pour y parvenir, il convient de toucher la population la plus large possible. Heureusement, aujourd’hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, il est aisé d’atteindre un grand nombre d’individus. Pour encore augmenter sa puissance communicationnelle, Monsieur Énergie s’est associé à deux médias reconnus : La Libre et La DH pour faire connaître son opération « Achat groupé Gaz – Electricité - Mazout ». Concrètement, Monsieur Énergie se charge de toutes les démarches administratives, et propose un tarif inférieur à tous ceux proposés sur le marché.

Les inscriptions, gratuites et sans engagement, sont ouvertes jusqu’à la fin octobre via www.MrEnergie.be