Le tourisme mondial se porte très bien en cette année 2018. Il va dans la continuité de l'année 2017 qui avait déjà connu une augmentation des touristes internationaux de 7 % (la plus forte augmentation depuis la fin de la crise économique mondiale, a constaté le Forum économique). Environ 75 % des voyageurs étrangers provenaient de pays européens ou d'Asie-Pacifique, détaille le Nouvelliste.

Les Etats-Unis font recette

Un grand nombre de touristes ont décidé de partir aux Etats-Unis. Les recettes du tourisme dans ce pays, le leader mondial dans ce domaine, ont été supérieures aux montants combinés de la France et l'Espagne. Mais c'est bien la France qui est championne du monde dans l'accueil des touristes. Elle en a attiré près de 86,9 millions en 2017. L'Espagne suit dans ce classement avec 81.8 millions de touristes, juste devant les USA.

Même s'ils ne pointent qu'au 3e rang dans le nombre de touristes, les USA ont donc récolté 210.7 milliards de dollars et pèsent 24 % des recettes mondiales. Le secteur aérien est clairement le mode de transport privilégié des voyageurs, devant la route.

Le secteur touristique : un paramètre économique significatif

Les fins observateurs des tendances économiques gardent toujours à l’œil la partie touristique d'un pays. En effet, le secteur touristique est toujours vu comme un paramètre qui tire l'économie d'un pays vers le haut, ou pas. Par exemple, le tourisme dans les Caraïbes est en croissance et c'est toute la région qui en profite. En 2015, près de 22,5 millions de touristes s'étaient aventurés dans ces îles pour un total de 21,5 milliards de dollars. En tête, on retrouve la République dominicaine devant Cuba et Porto Rico.

Un rapport de 2018 de l'agence des Nations unies, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), a révélé les destinations préférées ainsi que les habitudes de consommation des touristes. L'année dernière, les arrivées internationales ont grimpé jusqu'à 1,32 milliard. Environ 86 millions de plus qu'en 2016. Les recettes touristiques ont, quant à elle, augmenté de 5% pour atteindre 1,34 milliard de dollars.