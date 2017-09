Les Belges devraient dépenser plus de 10 milliards d'euros en ligne cette année, prédit jeudi BeCommerce, l'association belge des boutiques en ligne et des entreprises de vente à distance, à l'occasion de la publication de ses chiffres pour le premier semestre 2017. Entre janvier et juin, les dépenses en ligne ont progressé de 10% pour atteindre 4,9 milliards d'euros. Le nombre de consommateurs nationaux faisant leurs emplettes sur internet a augmenté de 2%, passant à 7,9 millions. De janvier à juin 2017, le nombre d'achats en ligne s'élève à 42,3 millions, ce qui représente une hausse de 2%.

Le consommateur connecté a dépensé en moyenne 348 euros durant ce second trimestre, soit une augmentation de 8%, relève BeCommerce. Il dépense en moyenne 118 euros par achat en ligne, ce qui représente également une hausse de 8%. Les catégories les plus populaires sont les billets d'avions et les hôtels, devant les événements et les voyages.

Certaines catégories ont par ailleurs de plus en plus de succès, à l'image des 'ordinateurs et accessoires', où les Belges ont déboursé 31% de plus qu'il y a un an et qui représente désormais près d'un quart (23%) de tous les achats en ligne. La catégorie 'électronique grand public' est également très populaire. Quinze pc de toutes les dépenses dans cette catégorie sont effectuées en ligne, ce qui représente une hausse de 26%.

Les dépenses en ligne en Wallonie atteignent déjà un total de 1,98 milliards d'euros pour le premier semestre, contre 2,92 milliards en Flandre.