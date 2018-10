La Belgique est le 10e pays de l’OCDE présentant les disparités économiques régionales les plus élevées, indique l’Organisation de coopération et de développement économiques dans un "Panorama des régions et des villes de l’OCDE" publié mardi.

L’écart de produit intérieur brut (PIB) par habitant entre les régions belges s’est toutefois légèrement réduit ces 16 dernières années, constate l’OCDE, en raison d’une croissance économique légèrement plus élevée dans la région qui présente le plus faible PIB par habitant, à savoir la Wallonie, conjuguée à une stagnation en région bruxelloise. Le PIB par habitant a progressé de 13 % en Wallonie entre 2000 et 2016. Parmi 13 indicateurs de bien-être retenus, allant du taux d’emploi à l’espérance de vie en passant par le niveau d’éducation ou le taux d’homicide, la Flandre arrive en tête de 12 d’entre eux, à l’exception du niveau de pollution de l’air, pour lequel la Wallonie preste mieux.

L’étude de l’OCDE constate encore que les aires métropolitaines en Belgique pèsent 54 % du PIB national et 43 % de l’emploi, ce qui est inférieur à la moyenne des pays de l’Organisation (61 et 60 %). En matière de PIB par habitant, Bruxelles se classe 60e sur 329 aires métropolitaines des pays de l’OCDE, en perte de 26 places par rapport à l’an 2000.