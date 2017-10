Il aura fallu plus de onze heures aux ministres européens de l’Emploi et des Affaires sociales pour trouver un accord sur la révision de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés, lundi, à Luxembourg.

Il y avait un consensus global sur le principe posé par la Commission : “salaire égal à travail égal sur un même lieu”. Actuellement un travailleur détaché dans un autre Etat membre peut ne toucher que le salaire minimum de son pays d’accueil, ce qui favorise le dumping social. Désormais, il devra percevoir le même salaire qu'un travailleur "local" pour le même travail (primes comprises).

Il a cependant fallu attendre plus de onze heures de négociations et la fin de soirée pour que la commissaire européenne en charge de l'Emploi, des Affaires sociales, et de la Mobilité professionnelle, Marianne Thyssen, puisse se féliciter "d'un accord équilibré".

Deal on #postedworkers. Akkoord over detachering. Accord sur détachement. Equal pay for equal work at same place at heart of #SocialEurope. — Marianne Thyssen (@mariannethyssen) 23 octobre 2017





Sept pays ne se sont pas ralliés à l'accord

Le diable était dans les détails, qui divisaient profondément les Etats membres. Trop profondément pour que la présidence estonienne du Conseil de l’Union parvienne à rassembler les Vingt-huit autour d’un compromis.

Elle a cependant réussi à trouver une large majorité, et évité de créer une fracture Ouest-Est trop nette qui aurait accrédité le fait que l'Union est, sur bien des sujets, coupée en deux. La France, l'Allemagne et les pays du Benelux, entre autres, ont mis de l'eau dans leur vin pour parvenir à un accord sur un texte qui doit permettre de combattre le dumping social en Europe.

La Hongrie, la Pologne (le pays qui envoie le plus de travailleurs détachés dans l'Union), la Lettonie et la Lituanie ont voté contre le texte, jugés trop favorables aux intérêts des pays de l'Ouest de l'Union.

En revanche, la Bulgarie, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie se sont ralliées au texte présentée par la présidence estonienne. Le Royaume-Uni, l’Irlande et la Croatie se sont abstenus.

Le transport exclu du champ de la directive

La France, qui avait entraîné dans son sillage plusieurs Etats membres, dont la Belgique et l’Allemagne, a partiellement obtenu gain de cause sur la durée maximale du détachement. La Commission proposait qu’il soit limité à 24 mois, au terme desquels un travail détaché est couvert par le droit du travail de son pays d'accueil. Le président français Macron insistait depuis plusieurs mois pour que la durée maximale du détachement soit deux fois moindre.

L’accord porte finalement sur une durée maximale de 12 mois (ce qu’avait réclamé Paris, en juin, faisant capoter les négociations). Mais cette période pourra être prolongée de 6 mois, à la demande motivée de l’entreprise qui emploie le travailleur détaché.

Pour ce qui est de la transposition de la directive, les pays de l’est de l’Union qui ont eu gain de cause. Ils réclamaient une période de cinq ans (alors que la moyenne de transposition d'une directive européenne est de deux ans), le temps que les entreprises puissent s’adapter à la nouvelle donne. Elle sera, au total de quatre ans (3 +1).

Le transport routier fera l'objet d'une directive à part

Enfin, la France n’a pas été suivie dans son souhait d’inscrire le transport routier dans le champ de la directive travailleurs détachés – ce que ne voulaient ni l’Espagne, ni la Portugal, ni les pays d’Europe centrale, qui craignaient que leurs transporteurs routiers soient moins compétitifs.

La directive de 1996 sur les travailleurs détachés continuera à s’appliquer dans ce secteur jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive spécifique pour les transporteurs routiers – la Commission a déposé une proposition à ce sujet, fin mai.

Le feuilleton “travailleurs détachés” n’est pas encore terminé. Pour que le texte soit adopté, il faut à présent que le Conseil et le Parlement européen accordent leurs positions.