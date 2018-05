Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross (à droite sur la photo) a annoncé jeudi que les Etats-Unis allaient appliquer vendredi d'importants tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada.

Les Etats-Unis ont donc décidé de ne pas prolonger l'exemption temporaire accordée à l'Union européenne jusqu'à jeudi minuit et vont mettre en place des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium.

Le sursis sur ces taxes est également levé pour le Mexique et le Canada (le plus gros fournisseur de ces produits aux Etats-Unis), alors que la renégociation de l'accord de libre-échange Alena avec les partenaires de Washington tarde à aboutir.

Le Mexique a déjà annoncé des mesures de représailles. "Le Mexique imposera des mesures équivalentes sur divers produits" dont certains aciers, des fruits et des fromages, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Economie, et celles-ci "seront en vigueur tant que le gouvernement américain n'éliminera pas les taxes imposées".

Juncker: "Les Etats-Unis ne nous laissent pas d'autre choix"

L'Union européenne, qui se préparait au pire, a réagi par communiqué. "Je suis préoccupé par cette décision. L'Union européenne est convaincue que ces taxes unilatérales américaines sont injustes et qu'elles contreviennent aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). C'est du protectionnisme pur et simple", indique Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. "Nous avons sans cesse montré (aux Américains) notre ouverture dans les discussions sur comment améliorer nos relations commerciales avec les Etats-Unis mais nous avons été clairs : l'UE ne négocie pas sous la menace."

Jean-Claude Juncker prévient donc à son tour : "Les Etats-Unis ne nous laissent pas d'autre choix que de porter l'affaire devant le règlement des différends à l'OMC et de taxer en retour des produits américains". L'UE va donc "annoncer dans les prochaines heures des contre-mesures", a-t-il ajouté. "L'Union européenne ne peut pas rester sans réagir (...) Ce qu'ils peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose", conclut-il.

"Nous avons tout fait pour éviter ce dénouement", ajoute quant à elle la commissaire au Commerce Cecilia Malmström, qui a mené plusieurs pourparlers avec les Etats-Unis ces derniers mois.

Eurofer demande des mesures de sauvegarde



Eurofer, l'association des sidérurgistes européens "regrette que les Etats-Unis aient choisi de taxer un allié stratégique et politique. Nous souhaitons maintenant que l'Union européenne agisse de manière unie et rapide pour se protéger de l'acier venant de pays tiers et destiné aux Etats-Unis, qui sera dérouté vers l'Europe". Eurofer demande à ce que l'UE prenne des mesures de sauvegarde, qui permettent à un pays de bloquer pendant un temps un produit qui arrive à ses frontières.