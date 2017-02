Les grands indicateurs affichent une amélioration des comptes insolente au regard de la situation sur le terrain. Ainsi le chômage est passé de 28,5 % à 23 % - mais cela reste le taux le plus haut de la zone euro. L’année 2016 finit sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,3 %. Une lumière au bout du tunnel, après une contraction de 26 % sur sept ans. Cependant, la perspective est tout autre, si on met en parallèle les 40 % de perte du pouvoir d’achat, les 30 % de Grecs sous le seuil de pauvreté, et les presque 35 % qui n’ont pas accès aux soins médicaux, sans parler des retraites baissées à douze reprises en six ans et les 52 % d’augmentation des taxes et impôts.