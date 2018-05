L’avis de Georges Ugeux reste très écouté dans le monde financier. Ancien vice-président de la Bourse de New York, le président et patron belge de Galileo Global Advisors, banque d’affaires américaine spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux gouvernements en matière d’opérations transfrontalières, était de passage à Bruxelles la semaine dernière pour un congrès financier. "La Libre" l’a rencontré. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’il tire la sonnette d’alarme…

Récemment, sur votre blog, vous évoquiez le risque d’une crise financière majeure, potentiellement avant 2020. Pourquoi ?

(...)