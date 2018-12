Les coûts horaires de la main-d'œuvre ont augmenté de 2,5% dans la zone euro (ZE19) et de 2,7% dans l'UE28 au troisième trimestre 2018, contre 1,2% pour la Belgique, soit l'une des plus faibles augmentations de l'Union européenne, selon les chiffres de l'Office statistique européen Eurostat.

Au troisième trimestre 2018, les hausses annuelles les plus importantes des coûts horaires de la main-d'œuvre dans l'ensemble de l'économie ont été enregistrées en Roumanie (+13,9%), en Lettonie (+13,2%) ainsi qu'en Lituanie (+10,7%), tandis que la Belgique (+1,2%), le Portugal (+1,5%), Malte et la Finlande (+1,6% chacun) ont affiché les hausses annuelles les plus faibles.