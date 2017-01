Le Royaume-Uni post-référendum ne cesse de multiplier les surprises. Le grand magasin de luxe Selfridges, l’un des espaces phares d’Oxford Street, a enregistré des ventes en hausse de 18 % sur un an lors du mois de décembre. Un chiffre quasiment égalé par le très traditionnel Fortnum&Mason (+16 %), dont la principale enseigne est, elle, située sur Piccadilly. "Dans la semaine qui a suivi Noël, les ventes réalisées auprès des clients locaux se sont calmées mais celles réalisées auprès de nos clients internationaux étaient phénoménales", s’est émerveillé son grand patron Ewan Venters. "Londres a tout d’abord été inondée de Chinois, de Japonais et d’Américains, venus profiter des avantages de la baisse de la livre sterling. Avant de l’être jusqu’au 8 janvier par les Français, les Italiens et les Espagnols, que nous n’avons jamais vu en aussi grand nombre dans notre magasin de Piccadilly."

Touristes non européens

Indéniablement, la chute de la livre sterling a favorisé la venue des touristes internationaux, racolés depuis plusieurs mois par la municipalité de Londres. Et ce même si l’intérêt est moindre pour les Européens puisque le taux de change actuel entre l’euro et la livre se situe au même niveau que lors des années 2010-2014 (aux alentours de € 1,17 pour £1). Les dépenses en duty-free des touristes non européens ont ainsi progressé de 7 % en juillet par rapport au même mois de l’année précédente, puis de 37 % en août, 29 % en septembre et 41 % en octobre et novembre, selon les chiffres des consultants en tourisme Global Blue. L’effet Brexit est d’autant plus indéniable que ces mêmes dépenses ont enregistré un recul de 4 % au cours des six premiers mois de l’année 2016.

Une inflation prévisible

L’hôtellerie n’est également pas en reste. D’après les chiffres fournis par les consultants STR, le taux d’occupation des hôtels de la capitale a progressé sur un an de 7,1 % pour atteindre 80,1 %. Mieux, "le taux d’occupation du mois de décembre 2016 est le plus élevé jamais réalisé en décembre à Londres", expliquent-ils. Le revenu par chambre a également progressé de 14,5 % à 119,41 livres sterling(136 euros), soit la plus importante progression depuis les Jeux olympiques de l’été 2012.

Ces performances ne devraient pourtant pas se poursuivre éternellement. Les prix britanniques partiront en effet prochainement à la hausse. Le patron de Fortnum&Mason Ewan Venters a confirmé avec assurance cette impression générale : "Nous ne pourrons pas éviter une inflation. Même si nous fournisseurs sont basés au Royaume-Uni, leurs ingrédients proviennent du monde entier. Nous ne pourrons donc pas échapper aux mouvements des devises." Le prix en pound d’un thé indien acheté avec une livre sterling forte ne sera forcément pas le même qu’avec une livre considérablement affaiblie. Pour le malheur des amateurs de plaisirs britanniques.