Des CEO des 17 sociétés immobilières réglementées (SIR, ex-Sicafi), Jan De Nys (58 ans) est sans doute celui qui personnifie le mieux la sienne. Parce qu’il l’a portée sur les fonts baptismaux et que cela fait donc 20 ans qu’il la gère. Mais surtout, peut-être, parce que ce Gantois - et fier de l’être - qui a débuté comme avocat fiscaliste a l’âme, le passé et l’expérience d’un commerçant. Et quand on gère les murs de plus de 800 magasins, cela compte.

On a le sentiment que le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, essaie d’y instaurer un nouveau dynamisme. Cela ne vous inspire pas ?

Non. Mon intérêt va à Liège où j’investis à fond. Je suis convaincu que cette ville s’en sort bien. Les fonctionnaires opèrent quartier par quartier et préparent bien les dossiers. Les discussions se passent bien. Peut-être faut-il y voir l’influence des Pays-Bas.

(...)