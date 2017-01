Cela fait quelques années maintenant que les précipitions hivernales se font rares en ce début de saison marquée par les vacances de Noël-Nouvel An. Pour les grandes stations de sport d’hiver françaises, la situation, si elle n’est pas optimale, n’est pas pour autant catastrophique.

"Nous gérons la situation plutôt bien", explique Emilie Rouzaud, responsable presse de la station de Val Thorens (Savoie), située à 2 300 mètres d’altitude et qui chaque saison accueille 1,8 million de "journées-skieurs". "Les skieurs choisissent notre station car l’enneigement y est bon, même maintenant. Ce week-end, le taux d’occupation de la station devrait frôler les 100 %. La semaine prochaine, nous serons aux alentours de 90 % et celle d’après à 85 %", rajoute-t-elle, précisant que 85 % des remontées mécaniques sont actuellement ouvertes. "L’enneigement, ce n’est pas seulement une question d’altitude. Nous avons fait un important travail d’anticipation pour travailler le manteau neigeux dès les premières neiges en octobre alors que la station n’ouvrait qu’à la mi-novembre. C’est un choix stratégique de la station. Val Thorens se donne les moyens de cette stratégie. Mais ce n’est pas possible de pratiquer de la sorte dans toutes les stations françaises pour des raisons techniques, matérielles et parce qu’il faut mobiliser des saisonniers", explique encore Emilie Rouzaud. La station, au cœur du domaine des Trois Vallées, compte ainsi investir, pour la saison 2016-2017, 36 millions d’euros dans les pistes, l’aménagement d’espaces ludiques, les activités mécaniques, les hébergements, etc.

Plus de 45 activités hors-ski

Le message est également rassurant du côté de Courchevel où le taux d’occupation frôle actuellement les 95 %. La station de ski très select et qui compte plusieurs villages situés entre 1 300 et 2 000 mètres ne lésine, elle non plus, pas sur les moyens pour garantir une bonne qualité de ski jusqu’à la fin du mois d’avril. "Rien que cette année, nous allons investir 2 millions d’euros dans le rallongement des conduites d’eau et dans les canaux à propulsion permettant la production d’un enneigement de culture. Nous préférons investir dans ce domaine-là plutôt que dans des remontées mécaniques dernier cri", nous explique Adeline Roux, directrice de l’office du tourisme. Mais Courchevel a aussi de longue date diversifié son offre en proposant des activités de parapente, d’escalade de cascade de glace, une patinoire, etc. "Nous proposons en tout plus de 45 activités en dehors du ski. Et nous venons d’ouvrir un très grand centre aquatique de plus de 10 000 mètres carrés. A côté du ski, la dimension de ressourcement et le retour à la nature sont très importants pour nos clients", ajoute-elle.

"Une clientèle fidèle"

La carte de la diversification de l’offre, c’est aussi la stratégie qui a été poursuivie ces dernières années par Morzine (portes du Soleil, Haute Savoie), situé à 1 000 mètres d’altitude. "C’est vrai que nous sommes depuis deux ou trois ans confrontés à un enneigement assez faible pendant les vacances de Noël. Mais nos clients skient et ont toujours skié grâce à nos deux liaisons sur Avoriaz (1 800 mètres). La clientèle de Noël est une clientèle fidèle qui vient évidemment pour le ski mais aussi pour se retrouver en famille dans de grands espaces, au grand air et pratiquer toute une série d’autres activités accessibles dans la station", explique Nadine Chevalier, responsable de la communication et de la promotion de la station. L’office du tourisme a ainsi mis en place toute une série d’activités, pour certaines gratuites, destinées aux enfants et aux parents dans le cadre de la Féerie des neiges (du 17 au 31 décembre) : illuminations diverses, jeux, ateliers de maquillage, spectacles, concerts avec DJ, sculpture sur glace, ballade en calèches… Parallèlement, Morzine, dont le taux d’occupation tourne actuellement aux alentours de 75 %, a elle aussi musclé son offre sportive hors-ski - randonnées à pied, marche nordique, VTT, parapente… - tout en jouant également la carte du "bien-être", avec l’ouverture d’un nouvel espace aquatique, du shopping et enfin du patrimoine local.

Une révolution déjà en marche

Bref, les grandes stations françaises, où se pressent pas mal de Belges en mal de glisse, n’ont pas attendu le début de cet hiver météorologiquement très clément pour faire leur révolution. Avec un leitmotiv : les clients viennent pour le ski mais plus seulement. Ces grandes stations ne souffrent donc visiblement pas trop de l’absence relative d’or blanc en ce début de saison.

Mais la menace pèse plutôt sur les plus petites stations familiales situées à de plus faibles altitudes et dont le domaine skiable est plus restreint. Car elles n’ont pas toujours les budgets pour mener à bien une telle stratégie de diversification de leurs activités désormais indispensable pour pouvoir contrer un enneigement capricieux. Ni toujours la masse critique de clients pour amortir de tels investissements. Mais certaines d’entre elles, comme les Saisies par exemple (lire ci-dessous), parviennent cependant à s’en sortir.

C’est la question de la survie d’une certaine forme de tourisme à la montagne qui est posée aujourd’hui. Car loin des toutes grosses stations qui charrient chaque semaine des dizaines de milliers de vacanciers, le charme des petits villages de montagne reste évidemment incomparable.