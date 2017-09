C’est le rendez-vous des milliardaires par excellence. Depuis mercredi jusqu’à ce samedi, a lieu le 27e Monaco Yacht Show, le plus important salon de "grande plaisance" de la planète.

Pas moins de 580 fabricants, designers d’intérieur, courtiers et prestataires en tout genre s’y arrachent une part de ce fabuleux marché pour nababs. C’est qu’il y a du potentiel. L’an dernier, le superyacht le plus cher, construit près de Brême, s’y était négocié à 155 millions d’euros. Et la valeur des 125 bateaux amarrés pour l’occasion au pied du Rocher, dont 45 sont flambant neufs, atteint 3,3 milliards d’euros, selon les organisateurs. La taille moyenne des bateaux exposés est de 48 mètres, et le plus long en mesure 110.

Particularité cette année, la présence dans le créneau de marques de voitures de prestige. Ainsi, le constructeur allemand Porsche y dévoile le GTT 115, un joujou de 35 mètres disponible à partir de 12 millions d’euros. Non loin de là, c’est Aston Martin qui offre à un public sélectionné des sorties en mer à bord du AM37, un "runabout" de 11 mètres accessible dès 1,4 million d’euros. Une paille…