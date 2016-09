Pierre Defraigne: "C’est la stabilité du monde qui est en jeu"

Conjoncture

Grand connaisseur des questions européennes, Pierre Defraigne tire la sonnette d’alarme. Si la zone euro ne sort pas de l’immobilisme, c’est la question de sa survie qui est posée, dit-il. Il critique en outre la politique fiscale belge.





Que vous inspirent les restructurations annoncées chez Caterpillar, puis chez Axa ?

En soi, toute restructuration est une violence. Que le progrès technologique ou la mondialisation l’impose, elle doit être menée dans le respect des personnes. Il faut ici opposer la négociation, qui prévaut dans le capitalisme à l’européenne, au diktat du capitalisme à l’américaine, une raison de plus de bloquer le TTIP (NdlR : traité de commerce en cours de négociation entre l’Europe et les Etats-Unis) et de promouvoir l’émergence de groupes industriels transnationaux européens. Trois "R" sont nécessaires pour promouvoir une diversification ancrée dans l’entrepreneuriat local, seule assurance contre les chocs excessifs. D’abord, une relance macro-économique dans l’Eurozone pour faciliter les ajustements de type Caterpillar ou Axa en créant des emplois. Ensuite, une régulation plus stricte du capitalisme par l’Europe pour protéger l’économie réelle d’une finance prédatrice et insatiable. Enfin, une résilience accrue des territoires. En Wallonie, on peut y parvenir en combinant une éducation de plus haut niveau, des infrastructures plus fluides et des services publics dépolitisés et professionnels.

Le point de départ, c’est donc relancer la croissance ?

Absolument. A partir du moment où le projet européen, qui est un projet d’intégration par l’économie, n’est plus porté par la croissance, alors que jusque-là cela allait de soi, cela devient un problème. Et on bascule dans la rivalité et dans la compétition entre les Etats. L’arrêt de la croissance et une certaine dérive déflationniste au sein de l’Eurozone induisent des problèmes sociaux d’abord (chômage et inégalités), mais aussi politiques. Avec une Allemagne qui prend la prééminence, mais qui n’a pas de vision politique de l’Europe, et la France qui, depuis le Brexit, est la seule puissance géopolitique en Europe mais est un partenaire économique faible… Il faut rompre cet enfermement dans la déflation.

La stratégie de la Banque centrale européenne est un échec ?

Depuis toujours, on sait qu’on ne peut pousser la croissance avec une baisse des taux d’intérêt. Si les perspectives pour les entreprises ne sont pas là, les taux peuvent être négatifs, vous ne les pousserez pas à investir. Il faut une politique budgétaire unifiée, un mécanisme de solidarité, de péréquation entre les Etats de l’Eurozone, comme aux Etats-Unis et en Chine. Or, on l’a remplacé par de la discipline budgétaire. Mais cela ne marche pas. Il faut oser s’attaquer au problème du surendettement, mutualiser la dette en vue de la restructurer.

France et Allemagne sont sur la même longueur d’onde quand elles annoncent la mort du TTIP.

L’échec du TTIP était inscrit dans les astres. Comment l’Europe, qui n’a jamais négocié en bilatéral qu’avec des partenaires beaucoup plus faibles, pourrait-elle bénéficier d’un "deal" intéressant de la part d’un partenaire qui la domine de la tête et des épaules ? D’autant qu’il y a en Europe, et en Belgique surtout, bon nombre de filiales américaines qui pèsent énormément dans la décision à travers des filières comme l’AmCham, voire même la FEB et Business Europe.

Il faudrait donc, avant tout, créer des champions européens…

… qui ont le pouvoir de fixer les prix au-dessus des coûts de production et d’engranger des profits maximums. Le vrai problème du TTIP, c’est notre retard technologique. Notre marché commun compte des entreprises nationales, parfois de taille globale, mais un seul groupe de taille mondiale : Airbus. Or, sans politique industrielle, vous n’avez pas une intégration technologique, financière… Ce qu’il faut, comme en Chine et aux Etats-Unis, c’est une complémentarité entre PME et grandes firmes, entre économie de marché et capitalisme.

Il n’y a pas de champions parce qu’il n’y a pas d’autorités pour les aider ?

Et parce qu’on a fait de la fiscalité un instrument de la compétition entre nous. C’est ce que l’Irlande a fait en créant un paradis fiscal sur le dos des autres Etats membres, qui est un instrument du renforcement des grandes entreprises américaines sur l’économie européenne ! C’est très grave pour l’Europe. Le manque à gagner fiscal est évalué à 80 milliards d’euros, voire le double. Des chiffres à rapprocher du budget de défense de l’Europe qui est à peu près de 200 milliards ! L’harmonisation est un stade qu’on a intérêt à sauter pour aller directement à l’essentiel : un budget fédéral financé par l’impôt, notamment en taxant correctement les multinationales.

Ne craignez-vous pas des mesures de rétorsion d’entreprises américaines qui iraient s’installer au… Royaume-Uni ?

Et bien qu’elles y aillent… Ce sont des menaces en l’air.

(...)