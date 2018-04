On le sait, les formules d’abonnement à des contenus digitaux (musique, films, jeux vidéo…) via des plateformes bien connues connaissent un succès croissant, notamment auprès des plus jeunes générations.

Mais qu’en est-il des formules d’abonnement pour des biens physiques, à la fois des biens de consommation dits "durables" (leasing automobile, matériel électronique ou électroménager, enceintes intelligentes…) et des biens de consommation courante (journaux, nourriture, articles de toilette…) ?