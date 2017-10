Un article d'Isabelle de Laminne, responsable du blog MoneyStore.





A l’heure où les prix Nobel tombent, nous vous présentons un graphique reprenant l’âge moyen des prix Nobel par catégorie.

© Nobelprize.org



Les âges indiqués dans le graphique ci-dessus font référence à l’âge des lauréats du prix Nobel de l’année où ils ont reçu ce prestigieux prix. L’âge moyen des lauréats est de 59 ans dans toutes les catégories de prix entre 1901 et 2016. La tranche d’âge la plus fréquente est de 60 à 64 ans. Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de tous les lauréats du prix Nobel dans les différentes tranches d’âge. « Le lauréat moyen est un Américain de 67 ans, avec une formation solide en mathématiques. La plupart des lauréats ont publié à 37 ans un livre primé, pour recevoir le Nobel tant convoité trente ans plus tard. Comme le montre le graphique, les Prix Nobel d’économie sont les « plus âgés », constate Arne Maes, Economic Advisor chez BNP Paribas Fortis dans une chronique sur le site de la banque.

Il faut donc apparemment avoir suffisamment « mûri » pour obtenir ce prix tant convoité. Ce qui n’est pas le cas du Prix Francqui en Belgique dont la limite d’âge pour le recevoir est fixée à 50 ans. Ce prix est considéré davantage comme un encouragement et non pas comme un couronnement d’une carrière.

Cette année, c’est Richard H. Thaler qui s’est vu décerné le prestigieux prix en économie. Âgé de 72 ans, il vient confirmé la domination des Américains et… des hommes mûrs !