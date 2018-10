Le prix de l’énergie a flambé ces dernières années... Taxes diverses, pénurie des ressources... Les Belges trinquent. Mais chaque difficulté étant l’occasion d’évoluer, Mr Énergie a vu le jour afin de vous proposer le meilleur prix via l’achat groupé.

Derek Ralet, vous êtes CEO et cofondateur de Mr Énergie. Comment expliquez-vous la hausse du prix de l’énergie ?

Cette différence de prix est due à la libéralisation du marché de l’énergie, qui a eu lieu en 2007. Celle-ci a en effet provoqué une scission des activités au sein du secteur. Les entreprises productrices d’énergie, les gestionnaires de réseaux (ORES, Sibelga…), et les fournisseurs, se sont mis en concurrence, et ont commencé à pratiquer des prix différents pour attirer des clients.

Les problèmes d’approvisionnement liés aux centrales défectueuses ont comme effet une diminution de l’offre. Moins d’électricité disponible tend automatiquement à une augmentation du prix.

Existe-t-il des énergies de meilleure et de moins bonne qualité ?

Non ! Quel que soit votre fournisseur d’énergie, vous recevez du gaz et de l’électricité de même qualité. En effet, l’ensemble des producteurs injecte le gaz et l’électricité sur un même réseau et aucun « tri » n’est effectué. Pourtant, à consommation égale, une facture peut être très différente d’un fournisseur à l’autre...

Comment expliquez-vous qu’autant de consommateurs se fassent « duper » ?

Trop de personnes et d’entreprises ignorent encore qu’ils payent leur gaz et leur électricité beaucoup trop cher et que changer de fournisseur est un véritable jeu d’enfants. Depuis 2007, il n’y a plus non plus d’indemnités de rupture.

Quelle est la solution pour bénéficier du tarif le plus compétitif ?

Faire appel à la plateforme « Mr Énergie ». Grâce à l’achat groupé, nous obtenons les meilleurs prix du marché. Cela profite aussi aux fournisseurs, qui peuvent de la sorte décrocher de nombreux clients d’un seul coup. Pour en bénéficier, les consommateurs doivent simplement surfer sur notre site www.MrEnergie.be.

Les prestations de Monsieur Énergie sont-elles facturées ?

Non, elles sont entièrement gratuites, car ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui les payent.

De plus, l’inscription à l’achat groupé est sans obligation d’engagement.

Trouver le fournisseur le plus avantageux n’est point chose aisée...

Non, car le nombre de formules tarifaires est élevé. Cette confusion empêche de nombreux consommateurs à comparer les prix et les incite à rester chez leur fournisseur actuel. C’est là que nous intervenons en leur dénichant la meilleure formule. C’est notre job.

Quelles réductions les consommateurs peuvent-ils espérer ?

Les économies peuvent aller jusqu’à 15 % pour le gaz et 30 % pour l’électricité. Pour du résidentiel, cela peut signifier environ 350 € d’économies, et pour les entreprises, bien plus...