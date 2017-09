Avec les températures actuelles, de nombreux Belges sont déjà contraints de rallumer les chauffages. Avec la crainte de voir leur facture énergétique en prendre un sacré coup. Pourtant, il existe des solutions pour réaliser de substantielles économies, sans devoir enfiler trois gros pulls pour éviter d’attraper une pneumonie. Grâce à La Libre et à Mr Energie, vous pouvez en effet participer à un vaste achat groupé qui vous permettra de réduire votre facture de plus de 300 €.

Dans un premier temps, et sans engagement, il suffit de vous inscrire gratuitement sur le site "Réduire ma facture". Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Plus vous serez nombreux, plus le pouvoir de négociation sera fort auprès des fournisseurs d’énergie qui seront mis en concurrence. Prix, service et qualité seront analysés pour vous offrir la meilleure offre.

Entre le 1e et le 30 novembre, les résultats de cette mise en concurrence seront rendus publics, ce qui vous permettra de connaître exactement le montant des économies que vous pouvez réaliser en souscrivant à l’offre retenue. Si cela vous satisfait, vous n’avez alors plus qu’à accepter l’offre, et profiter pleinement de vos avantages.

Avouez que la perspective d’économiser plus de 300 € est alléchante. Le montant des économies est donné à titre indicatif, mais il se base sur les campagnes précédentes d’achats groupés. Cette économie est calculée sur base de la consommation résidentielle avec compteur électrique bi-horaire et gaz. Le calcul du montant prend en compte les consommations de référence établies par le CREG (compteur électrique bi-horaire de 1600 Kwh en jour et 1900 Kwh en nuit et 23260 Kwh pour le gaz.