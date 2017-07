Comme c’est le cas maintenant depuis quelques semaines, on ressent en Bourse les effets des stratégies adoptées par les gestionnaires de portefeuilles, en défaveur des secteurs les plus porteurs depuis le début de l’année. A Wall Street d’abord, mais avec un effet induit visible en Europe, on a assisté à une poursuite syncopée de la décrue des valeurs technologiques plébiscitées jusqu’à la mi-mai. Aux Etats-Unis, la divergence s’est affirmée d’ailleurs entre l’évolution du Nasdaq en repli d’un bon pour cent et demi cette semaine, et le Dow Jones qui résiste avec moins d’un demi pour cent de recul. Google (Alphabet) a certes subi un courant vendeur en raison de ses déboires avec la Commission européenne en matière d’abus de position dominante, mais cet élément exogène n’a fait que confirmer une tendance nette observée depuis le début du mois de juin. Apple avait, pour sa part, entamé ce mouvement à la mi-mai. Si ces mouvements s’effectuent dans un calme apparent, on a vu là disparaître des dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.