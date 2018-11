Selon la Creg, il faut relativiser l’impact des pics qu’on a observés cette semaine sur le marché de l’électricité au jour le jour. Ce sont surtout les marchés mensuels et trimestriels qui influencent la facture des ménages et PME. Sur ces marchés, les prix belges restent plus élevés qu’à l’étranger.

Où en est-on au niveau des prix de l’électricité en Belgique ? La question se pose, alors que les premières craintes quant à une pénurie d’électricité sont apparues il y a environ deux mois. Petit point sur ce dossier en trois questions.

1. Comment la Belgique est-elle entrée dans la crise ?

(...)