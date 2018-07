Conjoncture Deux roues au lieu de quatre, c’est bien plus pratique pour affronter la jungle urbaine. Les solutions motorisées classiques, moto, scooter, cyclomoteur, ont le vent en poupe. A part le vélo rapide, l’électrification des deux-roues motorisés est encore anecdotique.

Motos, scooters et cyclos sont souvent présentés comme l’alternative motorisée à l’automobile en ce qui concerne la mobilité individuelle : petits, étroits, (relativement) légers, ces engins le plus souvent à deux roues polluent évidemment moins et, surtout, s’insinuent dans le trafic urbain ou routier engorgé.

(...)