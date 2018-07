Suite de notre première des quatre séries que vous propose cet été le service Economie de "La Libre". Cette première série "Se déplacer autrement", composée de cinq volets (du 14 au 20 juillet), va vous faire découvrir de drôles d’engins qui sont en train de révolutionner la mobilité en milieu urbain. Depuis la trottinette électrique jusqu’au monoroue.

Depuis mes 6 ans, et j’en ai 42 aujourd’hui, je n’ai pas arrêté de faire du skate, avoue, un grand sourire aux lèvres, Serge (Sergio pour les intimes) Werdefroy. J’ai toujours un skateboard dans le coffre de ma voiture et dès que je gare celle-ci, je ne me déplace qu’en skate. Toute l’année… sauf quand il neige." Cela fait dix ans que Serge Werdefroy est gérant du Twin Shop, chaussée de Waterloo à Bruxelles. Un magasin spécialisé en skateboards, trottinettes et rollers, notamment. Comme Billy Kite à Ixelles. De ces boutiques spécialisées comme il y en reste peu finalement tant la concurrence d’Internet est rude.

