La fiscalité des avoirs financiers comprend principalement trois volets : la taxation des revenus financiers (dividendes, intérêts, etc.), celle des plus-values et celle des transactions boursières. La simple détention d’un capital n’est pas taxable en Belgique.

Par Me Manoël Dekeyser et Me Grégory Homans, avocats fiscalistes chez Dekeyser Associés.

Les revenus financiers perçus par un résident belge sont taxés par voie d’un précompte libératoire retenu par la banque ou la société belge qui les paie. Celle-ci verse ensuite l’impôt au fisc belge. Le contribuable ne doit plus mentionner ces revenus dans sa déclaration fiscale, ce qui lui assure un certain anonymat.

En 2017, le précompte sur les revenus financiers s’élève à 30 % sous réserve de certaines exceptions. Cette taxation est l’une des plus élevées en Europe. Pour l’éviter, certains investisseurs s’orientent vers d’autres produits (assurances-vie, sicavs de capitalisation, etc.).

Quant aux revenus financiers d’origine étrangère perçus par un résident belge, ils sont généralement soumis à un impôt étranger et à l’impôt belge. Ainsi, si un investisseur belge perçoit des dividendes d’une société française, la France retiendra un impôt plafonné à 15 % après application du traité fiscal conclu avec la Belgique. L’impôt belge de 30 % s’applique sur le solde. Le coût fiscal total atteint ainsi 40,5 %. Pour éviter cette double imposition, certains investisseurs décident de placer leur participation sous une société belge dite holding. Cela permet, sous certaines conditions, d’éviter tout impôt sur la quasi-totalité des dividendes distribués par la société étrangère à la holding. Ce régime fiscal favorable provient d’une Directive européenne, qui a récemment été révisée. Ces modifications ont été transposées en droit belge en décembre 2016.

Dorénavant, seules les sociétés holdings justifiant notamment d’une "substance suffisante" peuvent bénéficier de cet avantage fiscal. En droit belge, les critères de substance sont encore peu développés. Par prudence, nous recommandons généralement de se référer au faisceau de critères retenus par d’autres Etats. D’autres manières d’éviter en toute légalité cette double imposition existent en outre, qu’il serait trop long de développer ici.

