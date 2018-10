En 2010, l’Égypte accueillait 14,7 millions de touristes. En 2016, ils n’étaient plus que 5,4 millions. Le manque à gagner a été massif avec 3,8 milliards de dollars de revenus en 2016 contre 12,5 milliards en 2010. Entre-temps, il y eut le chaos qui suivit le soulèvement populaire de 2011 et la chute du président Hosni Moubarak. Il y eut aussi l’attentat, revendiqué par le groupe État islamique, contre un avion russe transportant des vacanciers au départ de Charm el-Cheikh en octobre 2015 qui coûta la vie à 224 personnes. Ce n’est qu’en avril dernier qu’un vol Moscou-Le Caire a marqué la reprise des liaisons aériennes directes entre la Russie et l’Égypte.