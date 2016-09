Trou de 400 millions d'euros dans le budget wallon

Conjoncture

Le déficit budgétaire de la Wallonie risque de gonfler de 440 millions d'euros l'année prochaine, selon les informations de L'Echo publiées mercredi, la veille de l'entame des consultations pour la préparation du budget 2017.

Le gouvernement wallon fait face à un dépassement inattendu de ses dépenses, très loin des premières estimations. Il y a plusieurs mois, le gouvernement tablait sur un déficit limité à 200 millions d'euros.

Parmi les explications avancées, la hausse de l'inflation et son impact sur des dépenses (salaires et dotations), l'impact du tax shift fédéral et les coûts liés aux infrastructures hospitalières.

Le déficit wallon risque ainsi d'avoisiner les 640 millions d'euros, ce que le cabinet du ministre du Budget, Christophe Lacroix, a refusé de commenter.