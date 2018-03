Abonnés Dossier réalisé par Isabelle Lemaire et Vincent Slits

Conjoncture Le président américain va taxer les importations d’acier et d’aluminium.

L’annonce faite jeudi par le président américain Donald Trump provoque déjà l’indignation et, si elle se concrétise, risque de dégrader sévèrement les relations commerciales mondiales. Sur base de l’article 232 de la loi américaine de 1962 sur le commerce, une investigation a été menée par le ministère américain du Commerce pour apprécier l’impact des importations d’acier et d’aluminium sur la sécurité nationale. L’enquête a conclu, il y a quinze jours, que les quantités et circonstances des importations de ces deux produits "menaçaient de nuire à la sécurité intérieure " .

1. Mais que cherche finalement Donald Trump ?

2. Quelle sera la réponse de l'Europe ?

3. Risque-t-on une guerre commerciale à l'échelle de la planète ?

4. La Belgique sera-t-elle fortement touchée ?

5. Faut-il craindre un krach boursier ?