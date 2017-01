La plupart des commerçants ont réalisé un chiffre d'affaires similaire à celui de l'année dernière au premier jour des soldes d'hiver, note le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), qui a interrogé 236 boutiques d'habillement.

Le commerce en ligne a connu une hausse de 20% du nombre de visiteurs, note, pour sa part, la fédération du commerce et des services Comeos. L'an dernier, les soldes avaient démarré un samedi et les ventes avaient augmenté de 6% par rapport à l'année précédente.

Selon des sondages précédent du SNI et de l'Union des classes moyennes, les indépendants sont plutôt pessimistes concernant le cru 2017. Après un automne maussade pour le commerce, la majorité des enseignes (63% selon le SNI) affirment que leurs rayons sont plus remplis que d'habitude. Mais seul un tiers des magasins de vêtements et de chaussures s'attend à vendre davantage que l'année dernière. 38% prévoient des soldes moins réussis et 27% un statu quo.

Comeos, qui représente les grandes chaînes comme Primark ou Zara, relève pour sa part que la plupart des commerçants sont "particulièrement satisfaits" du premier jour des soldes. Ses membres sont confiants, affirme-t-elle. Les produits les plus prisés sont les tricots et les manteaux.

Les rues de la capitale étaient particulièrement prises d'assaut, note-t-elle encore, grâce à des animations musicales ou le stationnement gratuit qui étaient prévus.

En outre, les boutiques en ligne ont enregistré 20% de visites en plus que pendant les semaines précédentes, ajoute Comeos.