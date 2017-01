On sait bien que la vie d’indépendant n’est pas facile", constate d’emblée Fabienne Evrard, directrice "starters et indépendants" chez Acerta. Le groupe de services RH vient d’ailleurs de réaliser une enquête auprès de 2 216 indépendants en Belgique qui montre qu’un tiers d’entre eux se déclarent insatisfaits de leur situation actuelle. Enquête dont "La Libre" a pu prendre connaissance en primeur.

Quelque 31 % des sondés se disent insatisfaits de ce qu’ils peuvent faire pour leur famille ou pour leur épanouissement personnel et 20 % pour les réalisations professionnelles. "Ce qui est surprenant, c’est que la première raison invoquée par les indépendants insatisfaits n’est pas liée à leur activité en tant que telle mais à un déséquilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée", note Fabienne Evrard. Quelque 87 % estiment ainsi prester trop d’heures. Autre cause de mécontentement : l’administratif (74 %). "Un tiers d’insatisfaits c’est beaucoup, mais cela veut aussi dire que deux tiers d’entre eux sont satisfaits de leur statut…"

