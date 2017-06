Conjoncture Les offres "last minute" sont à l’affiche chez les tour-opérateurs. Pour partir vite, il faut réserver… vite.

Je pars en juillet à partir de 399 €", "Je pars en août à partir de 359 €". "Rhodes à partir de 299 € avec départ le 8 juillet"… A la lecture des sites Internet des tour-opérateurs (T.-O.), il semble y en avoir pour tous les goûts et toutes les bourses… ou presque.

1. Qu’entend-on par offres "last minute" ?

Les "last minute" ? Ce sont les fins de stocks des professionnels du voyage. "Nous regardons ce qui nous reste en matière de sièges d’avion et de lits", résume Florence Bruyère, porte-parole de Tui (Jetair, Sunjets, VIP). "On peut les comparer aux soldes, avec un rush sur les dernières offres et moins de choix", ajoute Franklin Braeckman, porte-parole de Thomas Cook (Thomas Cook, Neckermann et Pegase). L’idée étant pour les clients de partir… en dernière minute et en faisant preuve d’une certaine flexibilité quant aux destinations. Justement en fonction de ce qui reste disponible sur le marché. Le tout pour des prix avantageux évidemment.

2. Les Belges ont déjà plongé sur les offres

Cette année, le vacancier en quête de bonnes affaires n’a cependant pas attendu la période traditionnelle de réservation de ces offres, à savoir à partir du mois de juin, mais s’y est pris trois à quatre semaines plus tôt, note Tui, avec à la clé, une hausse des réservations de 20 % entre mi-avril et fin mai. Pourquoi ? "Parce que les clients voulaient avoir la garantie de partir." Sachant que les vacanciers belges, tout comme les vacanciers européens, "affichent une nette préférence pour les pays européens". Une tendance qui était "visible l’année dernière et qui se confirme cet été". Les destinations européennes sont donc fort prisées et risquent d’afficher "complet". "Ces dernières semaines, la Grèce s’est ainsi attiré les faveurs du public avec une hausse de 38 %, constate encore Tui. Elle est suivie par la Croatie (+ 30 %), l’Espagne (+ 22 %), la Bulgarie (+ 20 %), la Turquie (+ 12 %) et la Tunisie qui fait son entrée dans le classement." La Tunisie a été relancée au printemps dernier seulement, "il faut donc lui laisser un peu de temps pour reconquérir les faveurs des touristes". Chez Thomas Cook, dans le top des ventes en "last minute", l’Espagne devance la Grèce, la Turquie, le Maroc et la Bulgarie.

3. Que reste-t-il en magasin ?

"Il y a encore environ 10 % d’offres ‘last minute’en plus que l’an dernier", analyse Franklin Braeckman, de Thomas Cook. Cela tombe bien, car "il y a encore beaucoup de monde qui cherche et qui réserve". L’offre reste donc variée même si cela va devenir plus compliqué de trouver en Grèce, à Kos et Rhodes particulièrement, souligne Tui. Et en Espagne ? "C’est simple, chez nous, c’est le numéro un pour les voyages en avion, avec 40 % de l’ensemble des vacances en avion, devant la Grèce, la Turquie, l’Italie et la Bulgarie."

4. Alors, les bonnes affaires, c’est où ?

Chez Tui, les plus grosses réductions sont proposées sur la Turquie (il reste une petite frilosité du marché en raison du contexte géopolitique), la Tunisie (qui doit refaire son retard), l’Egypte, la République dominicaine ou la Bulgarie. Chez Thomas Cook, "on peut encore trouver des vacances à des prix très intéressants en Tunisie, en Grèce, en Espagne (Grand Canaria, Majorque, Costa del Sol) ou au Portugal. Et, moins classique, en Croatie et au Monténégro."

Le mot d’ordre ? Se dépêcher de réserver…