On pensait la source un peu tarie. Depuis janvier 2004, la Belgique a toujours eu en place un mécanisme de régularisation de capitaux. Depuis 2004, donc, plus de 13 milliards d'euros ont été officiellement rapatriés. L'opération DLU, quatrième du nom (DLU Quater), mise en place par le gouvernement Michel en 2016 était considérée dans les milieux avisés avec un brin de condescendance vu les opérations de régularisation passées… et la possibilité toujours réelle de conclure un accord "individualisé" avec le fisc belge. C'était sans compter la mise sous pression exercée à la fin de l'année dernière par les ministres Didier Reynders (MR) et Johan Van Overtveldt (N-VA).