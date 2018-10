Le prix Nobel d'économie a été décerné, lundi à Stockholm, aux Américains William D. Nordhaus et Paul M. Romer. Le prix a été attribué à William D. Nordhaus pour "avoir intégré le changement climatique dans l'analyse macroéconomique à long terme" et à Paul M. Romer pour "avoir intégré les innovations technologiques dans l'analyse macroéconomique à long terme".

William Nordhaus est reconnu pour son travail sur le dommage causé par le réchauffement climatique. Paul Romer a examiné comment les économistes pouvaient atteindre un niveau sain de croissance économique. Selon le comité du Nobel, les modèles créés par Nordhaus et Romer ont contribué au développement de la croissance économique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont pris en compte la macroéconomie à une échelle globale pour "s'attaquer à l'un des problèmes les plus importants du monde", souligne le comité.

Le prix Nobel d'économie, ou officiellement le Prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel car ce prix ne figurait pas dans le testament d'Alfred Nobel, célèbre cette année son 50e anniversaire.