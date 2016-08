25 ans de révolution numérique (6/6): Les médias deviennent multi-plateformes

Digital

Ce n’est pas une crise, c’est un changement de monde." La formule, que l’on doit au brillant philosophe français Michel Serres, colle à merveille au monde des médias et plus particulièrement au secteur de la presse écrite.

Cela fait près de quarante ans, en effet, que le mot "crise" est adossé à celui de la presse. Et, de fait, l’écrit a souffert à intervalles réguliers de divers maux, qu’ils soient relatifs aux recettes des entreprises de médias (ventes, publicités…) ou aux coûts d’exploitation (papier, impression…). Dans un premier temps, la situation est restée sous contrôle, la presse quotidienne et périodique parvenant à conserver, face aux autres médias (TV, radio…), une position forte sur le marché de l’information, que ce soit vis-à-vis des lecteurs comme des annonceurs.

Mais le monde a fini par changer… Au tournant des années 1980 et 1990, une révolution technologique - que certains auront mis beaucoup trop de temps à comprendre et à intégrer - a déferlé sur un secteur qui se croyait à l’abri des secousses. Ce qu’on a coutume d’appeler les "nouvelles technologies de l’information et de la communication" (NTIC) sont entrées dans les salles de rédaction et les imprimeries. Le tremblement de terre gagnera en intensité à la fin des années 1990, avec une technologie qui changera la vie du secteur de façon radicale : Internet.

La dérive du "tout gratuit"

