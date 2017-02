Il a suffi d’un article dans "The Times" sur une initiative proposant aux personnes plus âgées de déménager dans des habitations plus petites pour laisser place à de jeunes ménages britanniques, pour déclencher un "buzz" tout à fait surprenant. Si l’idée d’une politique d’aide aux seniors, qui continuent de vivre dans un espace manifestement trop grand pour eux, et donc plus complexe à entretenir, trop coûteux, est un concept qui tient la route, certains lecteurs ont pris la mouche en voyant l’illustration de l’article, censée évoquer l’âge repris dans le titre de l’article : "Housing shake up will offer over-55s help with downsizing". L’image tirée d’une banque de données photos (Getty images) est celle d’une dame… d’un certain âge. Elle pourrait avoir 90 ans, ou plus, ou moins.

Certaines lectrices ont toutefois considéré que le choix de la photo était… inapproprié. "La photo a sans doute été choisie par un gamin de 30 ans. Mais elle n’a rien à faire dans le dossier photo des quinquagénaires", s’est indignée une journaliste "twitteuse", Shelagh Fogarty, citée par le site Mashable. Shelagh Fogerty a été suivie rapidement par une foule de jeunes femmes de… moins de 150 ans, qui n’ont pas hésité à poster des photos d’elles et des commentaires virulents. "Cette dame (celle de la photo) pourrait être la grand-mère d’une femme de 55 ans !", a lancé une autre twitteuse. "Je vais avoir 73 ans le mois prochain, et j’ai l’air plus jeune qu’elle", a assuré une autre dame. Mrs T (@TullRuth sur Twitter) a posté une photo d’elle à 55 ans, alors qu’elle venait de nager 50 longueurs à l’air libre, et avait réalisé un triple "flickflack"…

Et puis, des hommes s’y sont mis. Dont John Nichol (55 ans) qui a pour sa part posté une photo de lui avec un ami (53 ans), pour montrer à qui ressemblent des quinquagénaires en forme. "On tient encore la forme, non ?"

Paola Cooper a, elle, posté une photo de son mariage en juin dernier, à l’âge de 58 ans. Radieuse, en très grande forme. Rien à voir avec la gentille grand-mère de la base de données de Getty. Qu’en penser ? D’abord que les réseaux ont ouvert les médias à une foule de personnes qui se contentaient auparavant de suivre les infos à la télé, passivement. Et puis, qu’il est bon d’éviter de heurter les susceptibilités en utilisant des photos prétexte pêchées au hasard dans les banques de données. Enfin, à presque 58 ans, j’ajouterais pour paraphraser un jeune ministre belge, Didier Reynders, que "le temps passant, j’ai de plus en plus de sympathie pour les personnes âgées !"

Patrick Van Campenhout (@VanCampenhout)