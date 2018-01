Julie Foulon et Ibrahim Ouassari se sont rencontrés il y a quelques années et depuis ils ne se quittent plus. Une passion les réunit : les nouvelles technologies. De cette fusion d’esprits est né un bébé nommé “Molengeek”, à la fois un incubateur de start-up et une école de codage informatique installé au cœur de Molenbeek à Bruxelles. Soutenu par des géants tels que Google et Samsung, Molengeek est aujourd'hui considéré internationalement comme une belle réussite belge. Julie Foulon et Ibrahim Ouassari sont les Invités du samedi de LaLibre.be.

Pourquoi avoir créé cette école de codage et incubateur de start-up à Molenbeek ?