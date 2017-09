Airbnb a pris une place considérable dans la location de logement partout dans le monde depuis quelques années. Pour la première fois, la plateforme américaine a communiqué ses ses activités en Belgique.

En 2016, Airbnb aurait eu un impact économique sur notre pays de 300 millions d'euros avec 15.000 loueurs et près de 800.000 touristes en Belgique.

Cependant, pas de trace du chiffre d'affaires de la société américaine. "Airbnb paie des impôts partout où elle doit les payer. De plus, les particuliers qui louent un immeuble ici doivent déclarer aussi leurs revenus et ils paient des impôts sur ce montant", a déclaré Emmanuel Maril, le dirigeant d'Airbnb France et Belgique.

Surtout, Airbnb dément être un adversaire des hôtels traditionnels. "Ce sont d’autres personnes qui font appel à Airbnb : les familles et les jeunes, des voyageurs qui ne seraient pas venus en Belgique autrement. Nous ne sommes donc pas des concurrents, mais un complément à l’offre touristique actuelle", rajoute Emmanuel Maril.

Louer son bien sur Airbnb rapporterait environ 2.000 euros par personne en Belgique. Dans certaines villes, certains Belges préfèreraient même passer par Airbnb par rapport à la location habituelle. Pour cette raison, Gand pense à limiter le nombre de nuitées à 60 à l'instar d'Amsterdam qui a légalisé dans ce sens il y a déjà quelques mois.