Uber (service de voiture avec chauffeurs) et Airbnb (location de biens immobiliers entre particuliers). Ces deux sociétés étaient inconnues il y a quelques années encore : elles sont désormais incontournables. Tout comme "l’économie collaborative" ou "de partage" dont font partie les deux géants américains.

Mais s’il facilite la vie de nombreux consommateurs, ce nouveau modèle économique pose aussi pas mal de questions. "Ses détracteurs l’accusent de saper les standards de protection sociale ou de mettre à mal la capacité de l’Etat à réglementer l’économie", explique Maxime Lambrecht (UCL) dans une étude du Courrier hebdomadaire du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques) dont "La Libre" a pu prendre connaissance. Les médias ont même désigné par le terme d’ubérisation, "un néologisme tellement populaire qu’il est rentré dans l’édition 2017 du ‘Petit Robert’", ce modèle de société.

Pour Maxime Lambrecht, l’économie collaborative n’a rien de neuf. "Ces pratiques ne sont en elles-mêmes pas forcément nouvelles, par exemple le covoiturage existe depuis longtemps. Mais, du fait qu’elles sont coordonnées par des plateformes numériques, elles acquièrent une ampleur inouïe."

Le chercheur préfère d’ailleurs parler "d’économie des plateformes collaboratives" pour évoquer des mastodontes comme Airbnb et Uber, à la progression fulgurante. "En quatre années d’existence, les revenus d’Uber dans sa ville d’origine San Francisco, ont ainsi été trois fois plus élevés que l’ensemble du marché des taxis", peut-on lire dans l’étude.

Tolérance pour les échanges à petite échelle

Droit de la concurrence, du travail, fiscal et protection du consommateur, l’auteur analyse les grands défis que représente l’arrivée de cette nouvelle économie pour le monde politique à travers différents exemples. "Entre résistance au changement et laisser-faire technophile, il y a probablement un large espace pour élaborer, secteur par secteur, des compromis intelligents et équilibrés […]." L’étude constate ainsi que "pour l’instant", les réglementations sont "tolérantes" pour les échanges à petite échelle de services entre amateurs, même contre rémunération.

En ce qui concerne les gros bras, tels Airbnb ou Uber, la tendance est de transférer vers les plateformes une partie de la charge administrative (taxes, retenue à la source - comme prévu en Belgique - et même sanctions pour les utilisateurs non conformes). "Certains émettent des doutes sur la capacité des opérateurs de plateformes à réaliser de bonne foi ce genre de collaborations avec les autorités publiques." Pour beaucoup, le rôle de sanctions et de surveillance de ses propres utilisateurs qui a été confié à Airbnb à Amsterdam revient ainsi à "confier au renard le rôle de surveiller le poulailler".

L’auteur prône une troisième voie : celle d’une attitude plus proactive des autorités publiques, "en facilitant ou en soutenant directement l’émergence de plateformes alternatives qui soient respectueuses du droit et qui correspondent aux objectifs de développement socio-économique poursuivis par le pouvoir politique".