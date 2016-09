Apple dope ses iPhone pour tenir tête à la concurrence

Digital

Une grand-messe à l’américaine, menée à la baguette, en deux heures, sans souffler, avec à la clé de nouveaux standards pour le marché mondial des smartphones ? C’est ce qu’ont proposé les dirigeants d’Apple hier soir, en direct depuis San Francisco (où c’était en matinée, décalage horaire oblige). Les ténors du groupe, Phil Schiller en tête, le vice-president du marketing Apple, qui a tenu le crachoir pratiquement une heure, ont présenté leurs nouveaux smartphones haut de gamme, l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus qui ont éjecté de la gamme du groupe les modèles plus anciens, tout en réduisant les prix sur les modèles restants, le SE, le 6 et le 6 Plus.

Un nouveau modèle de l’Apple Watch a également fait son apparition, ce qui se traduit aussi par une réduction des prix des modèles d’entrée de gamme. Toujours discret sur les volumes des ventes de ces montres intelligentes, le patron d’Apple, Tim Cook, a assuré que l’Apple Watch est désormais le best-seller du secteur dans le monde.

De nouveaux standards

Quoi de neuf dans cette présentation ? Alors que l’on note un tassement des ventes de smartphones au niveau mondial, Apple a en fait renforcé les fonctionnalités répondant à la demande des utilisateurs : le son, qui est désormais diffusé en stéréo sur les modèles haut de gamme; la qualité des caméras; l’autonomie; la puissance des processeurs; et, pour faire fonctionner tout ça, un nouveau système d’exploitation, iOS 10, qui sera disponible dans quelques jours.

Phil Schiller a longuement évoqué les nouveautés techniques des capteurs photo et des optiques du vaisseau amiral, l’iPhone 7 Plus, qui dispose de deux capteurs d’images, un normal et un grand-angle, doublés d’un stabilisateur optique avancé, et qui, surtout, permet de prendre des images "zoomables" jusqu’à dix fois sans perte de qualité. Pour le reste, comme chaque année lors de la présentation de ces nouveaux appareils, Apple a rappelé que ses machines sont de facto les étalons du marché en matière de puissance et de capacité de traitement d’image.

Exit le connecteur mini-jack !

Petite nouveauté qui sera sûrement commentée abondamment : la prise casque au standard mini-jack a disparu de ces deux appareils, pour des raisons diverses, comme le manque de place, et le fait que des écouteurs numériques adaptés au port "Lightning" permettent de profiter d’un son numérique. Un adaptateur est prévu pour les casques existants. La prise mini-jack a donc vécu… Et pour combler un vide (et gagner un marché), Apple a fait réaliser par ses ingénieurs des écouteurs sans fil - les AirPods - d’un raffinement appréciable (qui a son prix : 159 dollars), qui se branchent automatiquement dès qu’on les sort de leur boîte qui les recharge, sont dotés de capteurs de mouvement, d’un micro et diffusent (a-t-on dit lors de la "keynote") un son d’enfer !

Une des améliorations notables des iPhone 7 et 7 Plus est leur capacité à résister à l’eau et à la poussière. C’est aussi le cas de l’Apple Watch qui va permettre aux nageurs de mesurer leurs performances en pleine action aquatique. Au passage, ce petit bijou de technologie a aussi gagné en puissance, en luminosité, et se voit désormais dotée du GPS qui lui manquait, question de se mettre au niveau des autres montres d’action utilisées par les sportifs. Quelques variantes dont un modèle sport développé avec Nike, et des modèles au boîtier en céramique ultrarésistante, ont enrichi la gamme. Avant d’enrichir les actionnaires d’Apple. Pour une fois, l’action Apple a grimpé sur les nouvelles du jour.





La passion fait place à la lucidité

On fera la file ? Depuis 2007, au lancement du premier iPhone, un petit bijou de technologie rare et cher, les aficionados ont pris l’habitude de faire la file devant les portes des Apple Store dans le monde entier, pour être les premiers à acheter le dernier-né de la gamme. Sera-ce encore le cas cette année ?

Pour Alexandre Colleau, un passionné d’iPhone qui a créé en Belgique la première communauté en ligne consacrée au smartphone d’Apple, ce n’est pas évident. "L’an passé déjà, pour la sortie du 6S, ce phénomène s’est estompé, Apple ayant mis au point un système de réservation qui a freiné la création de files. Moi-même, pour qui l’iPhone reste une sorte de religion, je l’avoue, je pense que j’attendrai quelques jours afin de mesurer l’intérêt des nouveautés des derniers appareils. Et j’irai calmement m’en acheter un à l’Apple Store, sans faire la file la nuit précédant l’arrivée des appareils. Evidemment, il y a toujours des ‘cas’, comme ce jeune Allemand qui avait campé devant l’Apple Store bruxellois pour être le premier à y entrer. Mais est-ce là un coup médiatique orchestré ? Je n’en sais rien." Si l’enthousiasme est toujours là, le brin de folie de juin 2007, lorsqu’il fallait ruser pour faire venir le premier iPhone des Etats-Unis et le débloquer, a sans doute cédé le pas à plus de réalisme