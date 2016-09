Apple en quête d’un nouveau souffle

Digital

Chaque année, pratiquement au même moment, le groupe américain Apple convie la presse et des aficionados à la présentation de ses nouveaux produits. Si le groupe a pour habitude de maintenir le suspense en ne montrant l’une ou l’autre nouveauté qu’au terme de sa présentation, on imagine, fuites à l’appui, que la date choisie pour cette grand-messe - le 7 septembre - ait été retenue pour annoncer un iPhone septième du nom. Et quoi d’autre ? Sans doute une série de nouveautés qui vont dans le sens du marché et pour cadrer avec l’affinement du matériel.

Ainsi, on évoque pour le nouveau smartphone du groupe la disparition de la prise casque classique au profit d’un adaptateur sur le port "lightning". C’est que le standard "mini jack" qui date de Mathusalem est disproportionné par rapport aux portables actuels. Et que les utilisateurs vont vers plus de "sans fil", ce que permettent les casques audio Bluetooth. D’autres machines de la gamme devraient sortir avec des évolutions permettant à Apple de garder l’avance dont elle dispose par rapport à la concurrence, en matière d’ordinateurs ultra-portables, notamment. Les rumeurs à cet égard vont bon train, comme toujours avant les "keynotes" du groupe.

Ce que l’on peut imaginer, et cela cadre avec la stratégie déployée depuis plusieurs années par Apple, c’est que le groupe devrait mettre l’accent sur ses services en ligne, la musique, la vidéo, les paiements sans contact via l’iPhone ou l’Apple Watch (dont on espère un nouveau modèle), les offres "cloud" à bon compte qui permettent, pour quelques euros, de stocker à distance textes, photos, musique et backups, pour pouvoir en disposer de n’importe où. C’est dans ces produits dématérialisés que les groupes informatiques peuvent trouver des relais de croissance. Et c’est a fortiori le cas d’Apple qui a lourdement investi dans de gigantesques centres de données.