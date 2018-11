L’annonce était attendue depuis un certain temps. Elle a été faite ce mercredi, avec démo à l’appui : Apple Pay est dorénavant disponible pour les clients de BNP Paribas Fortis. Et selon des sources internes à la banque, ce serait “un raz-de-marée”. Les enrôlements ont démarré en trombe. Au niveau des transactions, c’est quasi-une personne sur deux qui a déjà testé le paiement sans contact avec Apple Pay. D’ici la fin de la semaine, il pourrait avoir plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs, soit le même résultat en quelques jours que Google Pay (lancé en mars 2017 par BNP Paribas Fortis) en plusieurs mois.

BNP Paribas Fortis se positionne ainsi comme la première banque en Belgique à offrir ce mode de paiement “innovant” face à des banques concurrentes dans l’expectative (ou coincées pour un certain temps par les accords noués entre BNP Paribas Fortis et Apple ?). Chez Belfius, en effet, on dit “suivre l’évolution du marché mais aucune décision n’est prise à ce jour”. KBC affirme “être constamment à la recherche de nouvelles opportunités” tout en rappelant proposer “déjà toute une gamme d’options de paiement et d’applications innovantes.”

Les clients de BNP Paribas Fortis ainsi que d’Hello bank ! et Fintro (qui font partie du même groupe) vont ainsi pouvoir utiliser leurs paiements sans contact par carte de débit et de crédit MasterCard- sans frais supplémentaires - pour leurs achats quotidiens sur leur Iphone partout dans le monde où les paiements sans contacts sont acceptés, précise la banque. Cela signifie qu’ils pourront ajouter leurs cartes de débit ou de crédit à Apple Wallet, le portefeuille numérique intégré à iOS, le système d’exploitation de l’iPhone. Pour payer par le biais de la technologie NFC (Near Field Communication), le client devra rapprocher son smartphone du terminal. À partir d’un certain montant, une confirmation sera nécessaire via empreinte digitale ou reconnaissance faciale. “C’est un mode de paiement très intuitif, très facile à utiliser et très sûr”, a expliqué hier Michael Anseeuw, general manager du retail banking chez BNPP Fortis. Et d’annoncer que, d’ici la fin de l’année, 50 % des cartes de BNP Paribas Fortis permettront les paiements sans contact.

“Grâce au capteur intégré Touch ID permettant d’authentifier les utilisateurs par empreinte digitale ou en cliquant simplement sur le bouton latéral pour s’authentifier en un clin d’œil avec Face ID, il est très facile de réaliser ses achats en ligne sur des applications acceptant Apple Pay”, souligne encore le communiqué de BNPP Fortis.

A noter que plusieurs sociétés, comme MediaMarkt et Orange, ont annoncé hier qu’ils permettent le paiement mobile via Apple Pay.