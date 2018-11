En exclusivité (temporaire) pour les clients du groupe BNP Paribas Fortis

Son arrivée relevait du secret de polichinelle. Elle se matérialise aujourd'hui : Apple Pay fait officiellement son entrée en Belgique ce mercredi 28 novembre 2018. Par le biais d'une exclusivité temporaire, seuls les clients du groupe BNP Paribas Fortis (BNPPF, Fintro, Hello Bank,...) utilisateurs de devices iOS pourront en faire usage, du moins dans un premier temps. Les banques rivales, bien entendu, monteront également dans le train, dans un deuxième temps.

En termes de fonctionnement, les clients devront ajouter leurs cartes de crédit et/ou de débit à l’Apple Wallet, le portefeuille digital d'iOS. Au moment d'effectuer un payement, il leur suffira d’approcher leur smartphone du terminal de paiement pour régler leur achat sans contact, via NFC. A partir d’un certain montant, il leur sera demandé de confirmer l’achat via empreinte digitale ou reconnaissance faciale.

Pour rappel, la solution mobile rivale, Google Pay, est disponible sur le marché belge depuis mai 2017, elle fut, alors, lancée sous le nom d'Android Pay.