Une nouvelle application mobile gratuite a fait son apparition dans le paysage des "apps" belges, mardi. Baptisée Streeties, cette "app" se présente comme le "WhatsApp des quartiers"! A savoir une messagerie ancrée dans le tissu local visant à rapprocher les habitants d’un même quartier.

Cédric Dumont et Geoffroy Bauer, deux "serial entrepreneurs" bruxellois, ont d'abord testé leur application dans une poignée de communes du sud de Bruxelles. Avec un certain succès puisque, depuis novembre, près de 2000 personnes ont téléchargé et testé l'application sur leur smartphone.