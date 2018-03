Les temps changent. Il y a cinq ans, c’est par la voie d’un communiqué de presse lambda qu’Huawei, marque qui ne disait alors pas grand-chose, alertait les journalistes du lancement d’un nouveau téléphone. Aujourd’hui, elle se paye le Grand Palais, à Paris, au cœur du Triangle d’or, qu’elle privatise pour le lancement mondial le plus important de son année, et, peut-être, de son histoire.

Et fait venir, totalement détachée de l’agenda des grands salons technologiques auxquels elle a l’habitude d’accoler ses lancements, par les airs et les rails, la presse du monde entier. Rien que le contingent belge donne le la de la puissance marketing qu’a développé la marque : 25 journalistes et influenceurs, jamais, de mémoire de journaliste high-tech, nous n’avions vu cela…

(...)